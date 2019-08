Politiet: Vurderer det som mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen ikke er i live

NTB Innenriks

Politiinspektør Tommy Brøske opplyste på en pressekonferanse onsdag at det ikke har vært ny kontakt med de angivelige gjerningspersonene siden kontakten 8. juli, og at siste livstegn etter Hagen fortsatt er 31. oktober 2018.

– Politiet har tatt henvendelser som har kommet, på alvor, og vi merket oss at det ble opplyst at Hagen er i live. Det er påfallende at kontakten på nytt har opphørt, og at det ikke har vært noen ny henvendelse etter 8. juli, sier han.

Han sier at de nå anslår at det er usannsynlig at det vil bli fremmet et livsbevis.

– Med andre ord opprettholder vi vurderingen om at hun mest sannsynlig ikke er i live, sier Brøske.

Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor, men politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år.