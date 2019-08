Norge forhandler med Russland om Berg

NTB Innenriks

Det ble opplyst på et møte i Utenriksdepartementet i Oslo tirsdag der Bergs nærmeste familie, hans norske advokat og støttegruppen deltok, melder NRK.

Norge bruker flere millioner kroner på å få spiondømte Frode Berg hjem fra Russland. Målet er å få ham hjem før frigjøringsjubileet i Finnmark i oktober.

Det opplyste en kilde med tilknytning til Utenriksdepartementet til NRK mandag.

25. oktober markeres 75-årsdagen for Russlands frigjøring av Øst-Finnmark i Kirkenes. Både Russlands utenriksminister Sergei Lavrov, kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) deltar i markeringen.

Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes, mener jubileet legger press både på Norge og Russland.

– Det er klart at under jubileet vil man helst snakke om andre ting enn Frode Berg. Jeg vil tro det er interesse på begge sider for å få dette ut av verden før den tid, sier Risnes.

NRKs kilde, som står nært prosessen, har lang og bred erfaring i norsk utenrikstjeneste og han mener ressursbruken for å få Berg hjem er like stor som i Moland- og French-saken. Den saken kostet Utenriksdepartementet minst 11 millioner kroner.

Ifølge kilden er arbeidet særlig vanskelig på grunn av det anstrengte forholdet mellom Norge og Russland, Norges sanksjoner mot Russland og ulikt syn på utviklingen i Ukraina.

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble tidligere i år dømt til 14 års fengsel i Russland. Berg har innrømmet at han var på kurér-oppdrag for norsk etterretning da han ble arrestert for spionasje i 2017.

(©NTB)