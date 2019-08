KrF vraker Frp – vil heller samarbeide med MDG i Oslo

NTB Innenriks

Om dagens byråd med Ap, MDG og SV – med Rødt som støtteparti – mister flertallet 9. september, er det ikke sikkert at opposisjonen Venstre, KrF, Høyre, Frp – og bompengepartiet FNB tar over makten.

– Vi håper det sittende byrådet mister flertallet, da finnes det flere styringsdyktige konstellasjoner, sier KrFs Oslo-topp Espen Andreas Hasle til Dagbladet.

Nå er også KrF klare på at de heller vil sitte i byråd med MDG enn å gi Frp og FNB innflytelse etter valget.

– Hvis du ser på programmet til MDG, så mener jeg de er vel så nærme KrF og Venstre som de fleste andre partier. Det skal ligge godt til rette for samarbeid med oss med knallhard satsing på kollektivtransport, sier Hasle.

Tidligere i sommer inviterte Hallstein Bjercke, Venstres førstekandidat i Oslo, MDG til å skifte side og inngå et samarbeid med dem etter valget.

Nyheten kommer overraskende på Frps førstekandidat Aina Stenersen:

– KrF og Venstre går nå over til rød side. De får lov til å gjøre det, men da viser de igjen at Frp er det eneste partiet i Oslo som er samferdselspartiet. Dette er veldig bra for velgerne å vite, sier Stenersen.

MDG sier imidlertid nei takk.

– Vi får stort gjennomslag i byråd med Ap og SV i Oslo og går til valg på å fortsette det samarbeidet i fire nye år, skriver Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG, i en epost til Dagbladet.

