Hagen-saken: Politiet mener skoavtrykk tilhører en gjerningsmann

NTB Innenriks

Politiet viste fram en sko av merket Sprox, som selges på Sparkjøp både i Norge og i utlandet. Flere avtrykk fra disse skoene er funnet inne i familiens hus i Sloraveien i Lørenskog.

– Dette avtrykket er det eneste der vi så langt ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Avtrykket er funnet på et sted som tilsier at det tilhører en gjerningsperson, sa Brøske, men understreker at de ikke utelukker at flere personer er involvert.

Avtrykket er avsatt på et sted som politiet betegner som svært relevant for etterforskningen.

– Det virker som om skoen er lite brukt, sa Brøske.

Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor. Politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år. Saken etterforskes for fullt.

Ikke livstegn

Det har ikke vært ny kontakt med angivelige gjerningspersoner siden 8. juli. Siste livstegn etter Hagen er fortsatt 31. oktober 2018.

– Politiet har tatt henvendelser på alvor, og vi merket oss at det ble opplyst at Hagen er i live. Det er påfallende at kontakten på nytt har opphørt, og at det ikke har vært noen ny henvendelse etter 8. juli, sa Brøske.

Politiet ser det som usannsynlig at det vil bli lagt fram et livsbevis og holder fast ved teorien om at hun ikke er i live.

Familien har fortsatt håp

Hagens familie har forståelse for politiets konklusjon, i og med at det har gått så lang tid uten noe livstegn, sier deres bistandsadvokat Svein Holden til NTB.

– Men de vil alltid ha håp om at hun er i live, inntil det motsatte eventuelt bekreftes, sier han.

Han legger til at familien syns det er positivt at etterforskningen går framover, og håper at dette bidrar til at saken oppklares og at gjerningspersonen pågripes.

– Det er utrolig krevende og utmattende for familien å befinne seg i en slik situasjon over så lang tid, sier han.

Etterlyser skokjøpere

Avtrykket i størrelse 45 ble før sommeren sendt til en rekke utenlandske politimyndigheter for hjelp til identifisering. Kort tid etter fikk norsk politi svar på Tyskland.

Politiet ber om at personer som har kjøpt denne skoen i Norge i størrelse 44, 45 eller 46 i perioden august 2016 til mai 2019, og har betalt kontant, tar kontakt. Den ble også solgt på postordre.

Det er solgt i underkant av 1.500 skopar av denne typen i perioden politiet oppgir. 300 av dem er kjøpt kontant.

– Vi har oversikt over dem som har betalt med kort. Vi ber dem ta kontakt med politiet, sa Brøske.

Sparkjøp på Lørenskog

Politiinspektøren sier til NTB at det er interessant å finne ut hvilke skokjøp som har vært gjort på Sparkjøp i Lørenskog. Butikken er under en kilometers gange mellom forretningen og åstedet.

– Vi kan ikke utelukke at skoene er kjøpt inn til dette formålet. Fra andre saker er vi kjent med at den typen ting blir gjort, sier han.

Brøske berømmer samarbeidet med både skoprodusenten og Sparkjøp-kjeden.

Etterforskningen pågår fortsatt med full styrke.

– Vi har mange interessante prosjekter som skal kjøres gjennom høsten. Vi mener at flere av disse er relevante og kan bidra til en oppklaring av saken, sier Brøske.