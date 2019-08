Død person funnet i Oslo

NTB Innenriks

Politiet foretok tekniske undersøkelser og rundspørring etter at den døde ble funnet, melder NRK.

Det var vitner som meldte fra til politiet rundt klokka 19.30 tirsdag kveld. Litt før midnatt jobbet fremdeles tjenestemenn på stedet.

– Vedkommende ble funnet av to personer som kom til leiligheten. Det er ingenting i leiligheten som tyder på at noe kriminelt skal ha skjedd, men vi gjør de nødvendige undersøkelsene når vi ikke vet hva som er skjedd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet kjenner den dødes identitet, men at de ikke vil gå ut med tirsdag kveld. Den døde vil bli obdusert. De to som fant vedkommende, er innbrakt av politiet som vitner i saken.

