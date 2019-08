Anne B. Ragde rammet av hjerneslag

NTB Innenriks

– Det har vært en tøff tid siden 4. juli. Det går framover, men dette tar tid. Nå gleder jeg meg vanvittig til at boka kommer ut og skal møte leserne. Det har vært lyspunktet, skriver Ragde til VG onsdag.

Forfatterens siste roman om familien Neshov, «Datteren», er bare halvannen uke unna, og kommer for salg 6. september.

Forlaget Oktober, som gir ut boken, sier til VG at forfatteren har fått reiseforbud og beskjed om å hvile.

De opplyser at alle opptredener, med unntak av ett planlagt bokbad i forfatterens hjemby, er avlyst. Det vil si at det kun er arrangementet på Litteraturhuset i Trondheim lørdag 14. september som vil gå som planlagt.

– Anne B. Ragde fikk hjerneslag 4. juli, et par måneder etter at hun var ferdig med å skrive «Datteren». Hun har vært på rekonvalesens nå i flere uker etter et sykehusopphold – og vi kan si at det går fint fremover. Hun har fått på joggesko og trener med den stålviljen hun er kjent for, forteller forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober til VG.

