Solberg: Handlingsrommet er større enn antatt

NTB Innenriks

Solberg sier til Dagens Næringsliv at hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre bør anerkjenne hvor godt det går i Norge, spesielt nordpå der hun mener Støre feilaktig tegner et dystert bilde av tilstanden.

Skatteinngangen til nå i år har passert 80 milliarder kroner, og er opp 28,4 prosent siden 2013. Det tilsvarer en årlig vekst på 4,25 prosent. Den årlige inflasjonen i perioden har vært 2,4 prosent.

Onsdag og torsdag samles regjeringspartiene for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2020. Finansminister Siv Jensen sa tidligere tirsdag til NTB at regjeringen må holde igjen på pengebruken.

– Handlingsrommet er nok bedre enn det vi så for oss, sier Erna Solberg til DN.

Hun mener Støre burde anerkjenne at det går godt i Norge.

– Jeg tror mange reagerer på Aps fortelling om et brutalisert norsk arbeidsliv. De aller fleste opplever at de har det bra på jobben og at samarbeidet med ledelsen er godt, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at han tegner et for dystert bilde av landet.

– Mitt bilde er ikke at det er vondt og vanskelig i Norge, men at Norge kan langt bedre. Jeg slår meg heller ikke til ro med at det går bra med «de fleste», slik Solberg gjør, sier Støre.

(©NTB)