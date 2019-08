Mann og kvinne pågrepet etter ransforsøk på hotell i Bodø

NTB Innenriks

To delvis maskerte personer, en kvinne og en mann, tok seg inn på hotellet i 4-tiden tirsdag morgen og truet en ansatt med en pistollignende gjenstand.

Den ansatte, en mann i 30-årene, ble lettere skadd under ransforsøket. Han hadde ikke tro på at det var snakk om et ekte våpen, og det oppsto et basketak mellom ham og de to gjerningspersonene, opplyser politiet i Nordland.

To pågrepet

– Mannen ble pågrepet i sin bolig uten dramatikk. Det er nå en kvinne og en mann som er pågrepet i denne saken, men politiet utelukker fremdeles ikke flere pågripelser, opplyser politifullmektig Daniella Rivera i Nordland politidistrikt tirsdag ettermiddag.

Det ble ikke avfyrt skudd under ranet. De to ranerne forlot hotellet uten å få med seg noen verdier.

Bodø hotell

– Jeg kan ikke uttale meg om denne saken på nåværende tidspunkt, sier daglig leder Hans Sørmeland på hotellet til Avisa Nordland.

Politiet og kriminalteknikere foretok tirsdag tekniske undersøkelser på hotellet.

Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som har vært i området rundt Bodø Hotell i tidsrommet 3.30 til 4.30 natt til tirsdag.

