Frp og Venstre krangler på nytt om støtte til Human Rights Service

– Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i landet som mener Human Rights Service bør få penger, sier Venstres Abid Q. Raja til Aftenposten.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim og Carl I. Hagen er derimot krystallklare på at den kontroversielle stiftelsen fortsatt skal få statsstøtte.

– I dag er det en stor overvekt av organisasjoner som mener akkurat det samme. Så kommer det noen ytterst få stemmer som stiller spørsmål og utfordrer det politisk korrekte, og da er hylekoret i gang med en gang, sier Helgheim.

Onsdag og torsdag samles regjeringen for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2020.

Human Rights Service (HRS) har de to siste årene fått 1.835.000 kroner i tilskudd.

– Når de gir masse penger til miljøorganisasjonene, som etter min oppfatning farer med det reneste tøv, løgn og vås og får folk til å tro at det har noen betydning for klimaet om lille Norge reduserer klimagassene, bør HRS få det samme som Zero og Greenpeace, sier Carl I. Hagen.

– Når Amazonas brenner, havene stiger og polene smelter, så faller Hagens meninger på steingrunn, svarer Raja.

– Vi ønsker ikke å kutte en krone til HRS så lenge de andre ikke får tilsvarende kutt, repliserer Hagen.

