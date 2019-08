Venstre vil doble bompengene i Oslo i rushtiden

NTB Innenriks

– Vi vil sette prisene kraftig opp i bomringen i rushtiden og ser for oss en takst på 40–50 kroner, sier Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, til NRK.

Han tror dette vil få langt flere til å velge kollektiv når de skal reise til og fra jobb. Forslaget kommer til tross for at regjeringspartiene sist fredag ble enige om en avtale der det heter at bompengene må ned.

– Det samlede bompengetrykket må ned, men regjeringen overlater til lokale å velge hvordan vi vil innrette det. Her har vi store muligheter til å differensiere langt tøffere enn i dag for å få biltrafikken ned, sier Bjercke til NRK.

Venstre vil samtidig at det skal bli langt billigere å passere bomringen om natten.

– Fryktelig dårlig idé

– Det høres ut som en fryktelig dårlig idé, kommenterer samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Både Fremskrittspartiet og Høyre i Oslo sier det er uaktuelt å gå med på en økning i rushtidsavgiften som det Venstre foreslår.

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), sa søndag til Dagbladet at hun vil ikke ta imot tilbudet om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

– Det er sjelden jeg blir målløs, men nå er jeg tett på lamslått. Det Berg gjør, er å si nei til 5–6 milliarder kroner som skal gå til å redusere bompenger og bygge ut kollektivtilbudet. Byrådet i Oslo vil si nei til mellom 5 og 6 milliarder kroner i drahjelp fra staten til bomkutt og kollektiv. Her skal bilistene svi også når de ikke trenger det! Det er altså helt vanvittig! legger Dale til.

«Absurd»

Venstres Sveinung Rotevatn, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, kaller MDGs avslag «absurd».

– Nå stiller regjeringen tilgjengelig milliarder av kroner for å få tidenes kollektivløft i Oslo, så skal MDG takke nei. Det ville være aktiv selvskading av Oslo som miljøby, sier Rotevatn.

– Det vil bli investert milliarder i bedre trikk, bane og buss. Jeg kan ikke forstå at det er i Oslos interesse å takke nei til pakken som gir mer til kollektivtransport enn til bomreduksjoner, sier Rotevatn.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til NTB at det er uaktuelt at bompengenivået i Oslo skal heves ytterligere.

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, sier Johansen.

(©NTB)