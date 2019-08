Mann tiltalt for brudd på utlendingsloven – ansatte asylsøkere

NTB Innenriks

– Jeg er villig til å gå i fengsel for denne saken her. Om vi så skulle levd i et diktatur, og jeg hadde risikert dødsstraff! sier Arne Viste til Vårt Land.

Han er daglig leder i et bemanningsbyrå og en nettbutikk, og hver dag begår han lovbrudd med vilje ved å ansette asylsøkere uten lovlig opphold. Gjennom fire år har han utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere. Ifølge utlendingsloven er det ulovlig å ansette asylsøkere.

– Denne saken handler først og fremst om menneskene. De er ureturnerbare og lever på et eksistensminimum, sier Viste.

Sola-mannen har i lang tid forsøkt å bli tiltalt, uten å lykkes. Han har til og med forsøkt å anmelde seg selv for å få prøvd saken.

– Det norske samfunnet har valgt å behandle disse folkene umenneskelig, og jeg nekter å tillate at disse menneskene går til grunne, sier han.

For hans engasjement og utholdenhet ble han tildelt Zola-prisen for 2019. Prisen deles ut til personer som viser sivilt mot.

– Jeg vil ha en praksisendring i Norge slik at alle de ureturnerbare asylsøkerne får innfridd sine grunnleggende rettigheter til arbeid og til å forsørge seg selv, sier Viste.

Rettssaken mot ham starter i Oslo tingrett 30. september og varer til 3. oktober.

(©NTB)