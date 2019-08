Raymond Johansen: – Uaktuelt å øke bompengenivået nå

NTB Innenriks

Søndag sa miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), at bompengene i hovedstaden bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene. Berg sa også at det er uaktuelt for MDG å ta imot regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarte på Bergs utspill med å kalle det «helt vanvittig». Nå sier byrådsleder Johansen at det er uaktuelt at bompengenivået i Oslo skal heves ytterligere.

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, og det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å øke bompengenivået nå. Det vet samferdselsministeren veldig godt, sier Johansen.

Han etterlyser samtidig klarhet fra samferdselsminister Dale om hva regjeringens nye bompengeplan vil bety for hovedstaden.

– Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos. Oslo Venstre sier Oslo vil få 1,7 milliarder mer, Oslo Høyre sier det blir 3 milliarder mer, mens samferdselsministeren fra Frp sier det er 5–6 milliarder. Men ingen av dem kan vise til hvor disse pengene skal komme fra, sier han.

