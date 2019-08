Fortsatt livstruende for voldsskadd mann fra Horten

NTB Innenriks

Politiet hadde søndag morgen ikke pågrepet eller siktet noen i saken, men uttaler til NRK at de nå er sikre på at skadene som var påført tre menn som ble funnet på bakken i Horten natt til lørdag, skyldes en kriminell handling. De to alvorligst skadde ligger på Ullevål sykehus i Oslo.

Tilstanden for en av dem var søndag formiddag fortsatt livstruende.

De tredje personen ble også fraktet til sykehus, men har ikke alvorlige fysiske skader, opplyste politiadvokat Pernille Nordendal til NTB lørdag.

De to fornærmede som ikke har livstruende skader, blir avhørt av politiet i løpet av dagen.

I tillegg til vitneavhør, tekniske undersøkelser på stedet og avhør av de fornærmede, har politiet bedt om få utlevert overvåkingsbilder fra butikken rundt stedet i Storgata i Horten.

Operasjonsleder Merete Kvaal oppfordrer dessuten folk til å ta kontakt om de har observert noe unormalt i det aktuelle tidsrommet.

– I Horten er det mange som vil legge merke til unormale aktiviteter. Det kan være snakk om observasjon av biler i området eller andre ting de har reagert på. Ikke nøl med å ta kontakt, sier hun til NRK.

