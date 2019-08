To menn alvorlig skadd i Horten – politiet mistenker grov vold

NTB Innenriks

– Opplysningene vi har så langt i etterforskningen, tilsier at det ligger en straffbar handling bak og at skadene ikke skyldes en ulykke, altså at det er snakk om voldsutøvelse. Vi jobber fortsatt med å klarlegge hendelsesforløpet, sier politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Nødetatene ble varslet rett etter klokka 5 lørdag om at to personer lå skadd på bakken i Storgata i Horten sentrum. Nordendal opplyser nå at det til sammen er tre personer som er skadd i saken, hvorav to er brakt til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Det skal ikke være mistanke om det er brukt noen form for våpen. Utover det har ikke Nordendal opplysninger om hva slags skader det er snakk om, hvordan de er påført eller hvor de fornærmede er skadd.

De fornærmede var lørdag morgen foreløpig ikke avhørt.

Politiet har andre beviser, blant annet vitneopplysninger, som underbygger teorien om at skadene er påført gjennom grov voldsutøvelse.

– Vi har vitner som har vært i nærheten på det aktuelle tidspunktet, men vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med alle som var i området Storgata 30 mellom klokka 4.30 og 5.30, sier Nordendal.

