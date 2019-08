Politiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken

NTB Innenriks

De to fornærmede – begge jenter under 18 år – har så langt bare gitt politiet en kort og foreløpig forklaring om at de er blitt voldtatt. Opplysningene de har kommet med, gir grunn til å feste lit til forklaringene deres, opplyser vaktleder Anne Tveit ved krimvakta til Oslo politidistrikt lørdag morgen.

– Helsevesenet ivaretar dem og gjør de undersøkelsene som er nødvendig. Det viktigste er at de blir ivaretatt, så skal de avhøres grundigere etter hvert, sier Tveit til NTB.

Voldtektene skal ha skjedd i forbindelse med en fest i Frognerparken hvor rundt 300 ungdommer var til stede. Mange skal ha vært mindreårige og vært svært beruset.

Politiet har flere mistenkte gjerningspersoner i saken, men kjenner ikke deres identitet, fikk NTB opplyst natt til lørdag. De mistenkte er personer de fornærmede ikke hadde noen forutgående kjennskap til, ifølge krimvakta.

Det er avhørt vitner i saken, men Tveit vil ikke ut med opplysninger om hvor mange vitner politiet har snakket med og hva de har fortalt.

Natt til lørdag jobbet kriminalteknikere og en krimsøkshund på åstedet.

(©NTB)