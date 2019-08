Bondelaget mener Mercosur-avtale er alvorlig for landbruket

NTB Innenriks

Brasils president Jair Bolsonaro meldte fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det Mercosur og EFTA-landene er avsluttet og at en avtale er inngått. Lørdag formiddag bekreftet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opplysningene.

Den latinamerikanske handelsblokken Mercosur består blant annet av landbruksgigantene Brasil og Argentina. Landene er blant verdens største eksportører av storfekjøtt og kylling, samt svin, hvete, frukt og grønt. Detaljene i avtalen er ikke kjent lørdag formiddag.

– Uansett størrelsen på innrømmelser til Mercosur, er det svært alvorlig å inngå en avtale om matimport fra disse landene. Det norske landbruket er sårbart for import, ikke bare på kjøtt. Selv små kvantum kan få stor betydning for det norske markedet som allerede er presset, sier leder Lars-Petter Bartnes for Norges Bondelag.

