MDG mest fram på ny kommunemåling

NTB Innenriks

Målingen er gjennomført av Sentio Research Norge for Nettavisen og Amedia.

Miljøpartiet De Grønnes oppslutning på 7,9 prosent utgjør en oppgang på 3,7 prosentpoeng.

– Dette er helt fantastisk. Det vi ser nå, er et folkeopprør for en bedre klimapolitikk i hele landet, sier Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson for MDG.

Både Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet går fram 3,3 prosentpoeng, til henholdsvis 7,4 og 11,8 prosent.

Arbeiderpartiet går mest tilbake fra kommunevalget i 2015. Oppslutningen på 29 prosent utgjør et fall på 4 prosentpoeng. Også Frp faller, med en nedgang på 3,4 prosentpoeng til 6,1 prosent.

Oppslutningen for de resterende er som følger (med endring fra kommunevalget 2015 i parentes): Høyre 20,5 (-2,7), Rødt 4,3 (+2,3), Kristelig Folkeparti 4,2 (-1,2). Venstre 3,5 (-2,0) og andre 5,2 (+0,6).

I målingen er 1.000 personer intervjuet. Feilmarginen ligger mellom 1,4 og 3,4 prosentpoeng.

