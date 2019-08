IS-kvinne med syk fireåring vil ikke gi fra seg barna til norske myndigheter

NTB Innenriks

Kvinnen har ifølge NRK rådført seg med sin advokat og har kommet fram til at hun ikke vil sende barna alene til Norge, til tross for sønnens sykdom.

– Etter en konkret vurdering så har hun vurdert det slik at det vil utsette barna for traumer og belastning de simpelthen ikke vil tåle, sier kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus til NRK.

Advokaten sier at han ikke utelukker at kvinnen vil vurdere saken annerledes i fremtiden, på grunn av den alvorlige situasjonen hennes fireårige sønn er i.

Kvinnen har tidligere tryglet norske myndigheter om bistå henne og hennes to barn, slik at de kan komme tilbake til Norge.

Men i et brev til kvinnens advokat har Utenriksdepartementet gjort det klart at de bare kan bistå barna til å returnere, ikke moren. Saken har lenge vært låst av at kurdiske selvstyremyndigheter har nektet å skille mor og barn, men denne uken åpnet myndighetene for å løsne på dette prinsippet, hvis et barn er alvorlig syk.

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i Al Hol-leiren har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

Gutten har vært internert sammen med sin mor og lillesøster (3) siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz. Moren er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon. Hun nekter for å ha gjort noe galt.

(©NTB)