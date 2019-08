Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund

NTB Innenriks

Dommeren i Haugaland tingrett mener at det foreligger skjerpende omstendigheter fordi drapet skjedde i hjemmet.

– Drapet fant sted uten rimelig foranledning, og det skjedde brått og overraskende på fornærmede. Drapet har som konsekvens at deres tre felles barn mistet begge sine foreldre, heter det i dommen.

Kjøkkenkniv

49 år gamle Anne Kari Bjelland ble funnet drept etter en boligbrann i Haugesund natt til 1. januar i år. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av stikkskader, og den tiltalte har forklart at han stakk henne med en kjøkkenkniv.

Dommen omfatter også likskjending fordi mannen satte fyr på huset etter drapet. Ifølge retten har det ingen betydning at han ikke satte fyr direkte på kvinnen fordi han må ha skjønt at liket ville bli skjendet av ildspåsettelsen.

Retten slår fast at det «foreligger et oppsiktsvekkende tap av selvkontroll hos en voksen og velfungerende mann».

Mildere enn påstanden

Dommen er et halvt år mildere enn aktors påstand. Den tiltalte erkjente straffskyld for drap, men ikke for likskjending.

Mannen er fornøyd med rettens straffeutmåling, opplyser forsvareren hans, advokat Erik Lea, til NRK.

Den tiltalte er også dømt for grovt skadeverk for å ha tent på huset, samt for promillekjøring fordi han forsøkte å kjøre fra stedet på motorsykkel i beruset tilstand. Promillen ble målt til 2,2.

Håper dommen ikke ankes

Til NRK sier bistandsadvokaten til de etterlatte, Benedicte Storhaug, at dommen er som ventet.

– Dette er en dom som alle parter kan leve med, og vi håper den ikke blir anket slik at de etterlatte slipper flere rettsrunder, sier bistandsadvokaten.

Ifølge dommen må 50-åringen betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til de tre barna, samt 200.000 kroner til hver av den drepte kvinnens foreldre – til sammen over 1 million kroner.