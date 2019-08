34-åring dømt til 15 års forvaring for seksuelle overgrep

NTB Innenriks

Dommen gjelder grov voldtekt av tre jenter, hvorav én er en såkalt nettvoldtekt, seksuell omgang med tre jenter under 14 år og seksuell omgang med fem jenter under 16 år. Han har også ved ett tilfelle forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende atferd under særdeles skjerpende omstendigheter, ifølge Borgarting lagmannsrett.

«Grove overgrep»

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han kom under mistanke for det domstolen sammenfatter som «et stort antall seksuelle, og i stor grad grove, overgrep mot unge jenter i aldersgruppen 12 til 16 år». Overgrepene pågikk i perioden fra høsten 2010 til 22. august 2016, da den nå 34 år gamle mannen ble pågrepet.

Han ble dømt til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år, da saken gikk for Drammen tingrett, og anket fordi han syntes dommen var for streng. Nå har lagmannsretten funnet ham skyldig i flere forhold enn tingretten og skjerpet straffen med ett år. Han er dermed dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Det var Drammens Tidende som skrev om domsavsigelsen først.

1 mill. i oppreisning

34-åringen må også betale oppreisningserstatning på til sammen 970.000 kroner til åtte fornærmede – samtlige unge jenter. Han er også to ganger tidligere domfelt for seksuell omgang, med jenter under 14 år.

Lagmannsretten er «enig med de sakkyndige i at tiltalte har opptrådt svært manipulerende, at han er ansvarsfraskrivende og egosentrisk», står det å lese i dommen.