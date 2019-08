Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger

NTB Innenriks

Onsdag kveld møttes partilederne i Høyre, KrF og Venstre for nye bompengesamtaler i statsministerboligen, mens Frp-lederen glimret med sitt fravær.

– Jeg vet ikke hva de gjorde, sier Siv Jensen i et intervju med Dagbladet.

De siste dagene har hun vært tydelig på at Frp anser saken som ferdig forhandlet, etter at landsstyret i partiet søndag sluttet seg til en skisse for hvordan striden kunne løses. Skissen ble umiddelbart avvist av Venstre.

– Vi hadde holdt på i to måneder, vi hadde kommet til et punkt der vi gikk i ring. Vi kom ikke videre. Da må man forankre da. Så er det en ærlig sak at Venstre ikke liker dette, men en forankring måtte skje. Vi har forankret, vi er fornøyd – vi jubler ikke, men sier at dette er greit. Da er vi ferdige, og vi må gå videre, sier Jensen til avisen.

Hun avviser at det skal finnes noe nytt kompromiss i regjeringen.

– Vi har ikke noen grunn til å forhandle noe mer, vi kjenner hverandres posisjoner! Uansett hvor mange møter til jeg sitter i, så har jeg bare én plan: Det er å sørge for at vi får ned bompengebelastningen, sier Jensen.

