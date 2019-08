Retten avslo varetekt i menneskehandelsak i Bergen

NTB Innenriks

Politiet mener 49-åringen har utnyttet bærplukkere i Sogn og har siktet ham for menneskehandel. Etter onsdagens fremstilling for varetektsfengsling ville tingretten løslate ham. Politiet har anket løslatelsen, og mannen blir sittende i varetekt til Gulating lagmannsrett har behandlet anken, skriver Bergens Tidende.

– Han er veldig glad for at retten har vurdert saken slik han forventet, men er fortvilet over situasjonen. Han tar det tungt, sier mannens forsvarer, advokat Anette Vangsnes Askevold.

Mannen tok til tårene da han ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

– Han avviser alle beskyldninger om menneskehandel og avviser at han har gitt en timelønn på 20 til 50 kroner timen, slik han er siktet for. Han mener han har holdt avtalen om en normal lønn og at lønnen skulle utbetales ved sesongslutt, slik det står i kontrakten, sier forsvareren.

Hun er kritisk til politiets anslag om at det skal være 30 til 40 arbeidere som er utnyttet.

– Vi mener det er unndragelsesfare og fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen i Vest politidistrikt om hvorfor løslatelsen er anket.

Mannen er siktet for å ha utnyttet personer til arbeid gjennom et bemanningsbyrå som formidler sesongarbeidere fra Polen til Norge.

– Det er mistanke om at arbeiderne har så dårlig lønn og så lang arbeidstid og dårlig innkvartering, at det rammes av bestemmelsene i menneskehandellovgivningen, sier Dahlsveen.

