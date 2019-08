Ny måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre

NTB Innenriks

– Det er første gang på lenge at vi ser Høyre under 20 prosent, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Statsminister Erna Solberg (H) benekter ikke at bompengekrisen tærer på Høyres oppslutning.

– Når det er mye bråk, synes Høyres velgere at det ikke skal være bråk. Sånn er det alltid på meningsmålingene. Når det er mye diskusjon om ulike spørsmål i regjeringen, vil de gjerne ha en ordning og løsning på tingene, sier Solberg til VG.

Frp-leder Siv Jensen skriver i en epost til VG at hun mener målingen som gir partiet 9,8 prosent, er en oppmuntring:

– En hyggelig oppmuntring når vi kjemper for lavere bompenger for folk flest, skriver Frp-lederen til VG. Oppslutningen er 0,3 prosentpoeng høyere enn ved kommunevalget for fire år siden og 1,4 prosentpoeng høyere enn i forrige uke.

Rødt får en oppslutning på hele 4,7 prosent, noe som er bortimot en dobling siden forrige kommunevalg.

Resultatene i målingen er som følger (endring fra valget 2015 i parentes):

Ap 23,1 prosent (-9.9 prosentpoeng), Høyre 19,9 (-3,3), Frp 9,8 (+0,3), Sp 13,1 (+4,6), KrF 5,1 (-0,3), Venstre 3,5 (-2), SV 6,7 (+2,6), MDG 7,7 (+3,5), Rødt 4,7 (+2,7) og FNB 2,8 prosent.

Feilmarginen på målingen er inntil 3 prosentpoeng og størst for de største partiene. Målingen er tatt opp mellom 16. og 21. august, og 1.000 personer er spurt.

(©NTB)