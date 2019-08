Kallmyr avviser Ocean Viking-krav fra KrF

NTB Innenriks

– Vi jobber for at regjeringen skal kunne ta et annet standpunkt i denne saken, og det ønsker vi å gjøre gjennom et aktivt påvirkningsarbeid, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF til NRK.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) har flere ganger sagt at Norge ikke vil ta imot noen av dem som er reddet i Middelhavet. Han fastholder overfor NTB at regjeringen står samlet i spørsmålet.

– Vil ikke bidra

– Det er en samlet regjering som har meddelt både italienske og franske myndigheter om at vi ikke kommer til å bidra i denne situasjonen. Vi har hele tiden vært tydelige på at det er Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée som har skapt denne situasjonen, sier Kallmyr.

– Norge vil ikke være med på ad-hoc løsninger. Vi må få på plass permanente felleseuropeiske mekanismer for å løse utfordringene i Middelhavet på lang sikt, legger han til.

Ifølge Grøvan kommer KrF til å arbeide for å påvirke regjeringen til å ta ansvar og ta imot noen av dem som er reddet.

Bekymret

Menneskene som befinner seg på norske Ocean Viking, blir stadig mer stresset, ifølge mannskapet. Også libyere på flukt fra krigen i hjemlandet er om bord.

– I løpet av de to siste dagene har vi sett et slags skifte når det gjelder stemningen på skipet. Folk kan ikke unngå å bli stadig mer stresset og bekymret. Vi er omringet av hav, og det er ikke land i sikte, sa Hannah Wallace Bowman, kommunikasjonssjef på Ocean Viking, til NTB.

Det er snart to uker siden skipet – som drives av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée – kom de første som var i havsnød utenfor kysten av Libya til unnsetning. Nå er 356 menn, kvinner og barn stuet sammen på skipet. 103 av dem er under 18 år, og flesteparten av dem reiser alene.

(©NTB)