Fire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen

Til sammen ti personer satt på tiltalebenken i den omfattende saken. De svarte for anklager om innførsel av 50 kilo hasj og cannabis, samt 20 kilo MDMA.

Under etterforskningen av saken infiltrerte tre danske politifolk miljøet til flere av de tiltalte. I løpet av et snaut år opparbeidet danskene tillit nok til å bli en del av den kriminelle operasjonen – i en slik grad at det var sentralt for retten om politiet gikk for langt i å framprovosere straffbare handlinger.

I den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett, er tre personer dømt for medvirkning til forsøk på innførsel av hasj/marihuana med bobil, mens fire tiltalte er dømt for sin deltakelse i selve innførselen av 50 kilo hasj/marihuana.

Politiprovokasjon

To personer som var tiltalt for å ha medvirket til å ta imot hasjpartiet, ble imidlertid frifunnet på grunn av ulovlig politiprovokasjon. Det samme gjaldt to personer som var tiltalt for innførsel av 20 kilo MDMA.

Om den ene som var tiltalt for å ha tatt imot hasjpartiet, skriver retten følgende:

– Det kan ikke ses bort fra at tiltalte ikke ville ha begått denne straffbare handlingen hvis det ikke var for politiets provokasjonshandling og at den dermed har ført til at han har begått en straffbar handling han ellers ikke ville ha begått. Etter lagmannsrettens syn skal han da frifinnes.

Omfattende sak

I tillegg til innførsel av narkotika, omfatter den såkalte mafiasaken eller Sult-saken, som den er blitt kalt etter navnet politiet ga operasjonen, planer om et spektakulært ran på Oslo lufthavn og drapsforsøk på Imran Saber. Den antatte hovedmannen i sakskomplekset, Nokas-dømte Metkel Betew, var ikke blant de tiltalte i denne runden. Han er rettskraftig dømt for hasj-forholdet, og endelig frikjent for tiltalepunktet om innførsel av MDMA fordi Riksadvokaten ikke ville anke tingrettens frifinnelse.

Betew fikk fem år og fire måneders fengsel da lagmannsretten utmålte straff for hasjforholdet – i ankebehandlingen i fjor vinter, da han og Bandidos-topp Lars Harnes ble frifunnet for å ha gått sammen om å planlegge og forsøke å drepe Imran Saber.

