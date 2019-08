Rekordlavt belegg på norske asylmottak

NTB Innenriks

Ikke siden februar 1998 har asylmottakene her i landet hatt lavere belegg, får NTB opplyst fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Tallene, som er ajourført per 19. august, viser at det da bodde 2.999 personer på mottakene rundt om i landet. Omkring en tredel av beboerne venter på at søknaden skal behandles, og om lag like mange har fått endelig avslag og har utreiseplikt.

Om asylankomstene fortsetter på samme nivå som i dag, vil ikke UDI utelukke at flere asylmottak kan bli lagt ned.

– Mottakskapasiteten justeres etter prognoser for asylankomster, som kommer fire ganger i året. Per i dag er prognosen for ankomster på 3.000. Neste prognose kommer i oktober. Dersom denne viser en ytterligere nedgang i ankomster, er det naturlig at mottakskapasiteten vil bli redusert, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i region- og mottaksavdelingen i UDI til NTB.

I år har ankomsttallene ligget på mellom 150 og 200 asylsøkere per måned. Ved utgangen av juli hadde 1.171 personer søkt asyl i Norge.

