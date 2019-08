Regjeringen vurderer krav til sertifikat for førere av hurtigbåter

NTB Innenriks

– Regjeringen vurderer å innføre et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter med større fart enn 50 knop. Som den tragiske ulykken i Skjomen 10. augst dessverre er et eksempel på, gir høy fart større fare for alvorlige personskader, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Teknisk Ukeblad.

Hastigheten før ulykken er ikke kjent, men den skal ha vært over 50 knop.

I dag kan hvem som helst med teoretisk prøve og båtførerbevis kjøpe og føre båter inntil 15 meter (49 fot) med flere hundre hestekrefter og toppfart over 100 knop. Ulykken i Nordland skjedde med en 29 fots RIB (8,8 meter) med 725 hestekrefter og toppfart 82 knop (161 km/h). Ulykkesbåten var en Goldfish 29. Konstruktøren og grunnlegger av båtprodusenten, Pål Sollie, er tydelig:

– Det må innføres krav til fører, både teoretisk og praktisk. Det må være opp til myndighetene å kreve sertifisering, sier Sollie.

Næringsministeren har lagt merke til at hastighet trekkes fram av Statens havarikommisjon for transport (SHT).

– I tidligere undersøkelser av sjøulykker har Statens havarikommisjon for transport pekt på at det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy hastighet. Regjeringen har omtalt dette og andre forhold som gjelder sikkerhet på fritidsbåter i stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» som ble lagt fram før sommeren, sier Røe Isaksen.

