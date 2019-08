Over 2.000 innstilte tog på 15 dager – Østfoldbanen sliter fortsatt med signalfeil

NTB Innenriks

Bane Nor jobber døgnet rundt for å finne årsaken til feilen som har oppstått mellom Nordstrand og Oslo S.

– Et tverrfaglig team jobber døgnkontinuerlig med feilsøk i det aktuelle området. Antall mulige feilkilder er stort, og det gjør arbeidet med å finne og utbedre feilen svært krevende, opplyser Bane Nor.

Rushtog innstilt

Innsatstogene i morgen- og ettermiddagsrushet er innstilt. Mens feilsøkingen pågår, vil det være enkeltsporet drift mellom Bekkelaget og Oslo S. Dette medfører mindre forsinkelser på togene i begge retninger.

I uke 32 og 33 samt mandag denne uka har Aftenposten registrert totalt 989 planlagte innstillinger av tog, 1.080 innstillinger som var ikke planlagt, samt massive forsinkelser for Bane Nor og Vy.

Tallene gjelder for hele landet, men togstans har rammet spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen, de strekningene der Bane Nor har gjort arbeider i sommer mens det er gått buss for tog.

Havarerte tog

Da to Vy-tog havarerte vest og sørøst for Oslo onsdag 14. august, ble 127 tog innstilt.

Verken sjef for persontog i Vy, Arne Fosen, eller Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund har latt seg intervjue. Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy beklager på vegne av selskapet.

– Det har vært flere problemer med infrastrukturen, det har det vært også i sommer, sier Scholz.

Hun bekrefter at de selv har hatt tekniske problemer med togsett og sier også at det er viktig at Bane Nor finner de bakenforliggende årsakene til feilene.

