Volda får nytt mediebygg til 200 millioner på høgskolen

Nyheten til glede for mange mediestudenter og ansatte ble sluppet av statsråd Iselin Nybø på besøk i Volda tirsdag formiddag, under åpningen av det nye studieåret.

– Endringene i mediebransjen har de siste årene gått raskt. Da er det viktig at den ledende medieutdanningsinstitusjonen i landet får et bygg som gjør det lettere for studenter og forskere å boltre seg i disse kommunikasjonsutfordringene og mulighetene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Nybø (V).

Det nye mediebygget er dimensjonert for 470 studenter og 50 ansatte. Statsbygg er byggherre, og HVO står for finansieringen av byggeprosjektet i form av husleie.

