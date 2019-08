Borgarting opprettholder beslag mot korrupsjonssiktet Oslo-advokat

NTB Innenriks

I sommer ble det kjent at en profilert Oslo-advokat i halvannet år har vært siktet for grov korrupsjon. Politiet mistenker at han, i forbindelse med et forsvareroppdrag, mottok penger fra en klient, som skulle brukes til bestikkelser.

Et sentralt bevis er et lydopptak av advokaten i samtale med klienten. Advokaten har anført at dette må anses som et ulovlig ervervet bevis, men han nådde ikke fram med dette i Oslo tingrett, og nå er Borgarting lagmannsrett kommet til samme konklusjon, melder Rett24.

Sentralt for retten er at den aktuelle eks-klienten har opphevet taushetsplikten.

Ifølge siktelsen avtalte de to at advokaten skulle forsøke å bestikke politiet eller påtalemyndigheten, for å unngå tiltale for oppbevaring av to kilo heroin. Som ledd i dette mottok advokaten, ifølge politiet, 5.000 euro. Forholdet skal ha skjedd i 2013.

Av lagmannsrettens kjennelse kommer det fram at det var klienten selv som tok opp samtalen.

– Advokaten jeg bistår, mener politiet har misforstått både lov og faktum i denne gamle saken, sa advokatens forsvarer John Christian Elden til TV 2 da siktelsen ble kjent,

