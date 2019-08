Valgomater kan avgjøre valget for mange

NTB Innenriks

Valgforskeren sier til Dagsavisen at han mener at valgomatene har noe for seg.

– Jeg har ikke systematisk gått gjennom dem, men forskningsresultater viser at de faktisk kan spille en rolle, sier Bernt Aardal, og henviser til forskning som viser at mange bruker valgomatene, og at det da påvirker hvordan de stemmer i etterkant.

Ved forrige valg, i 2017 var valgomatene så populære at ordet «valgomat» ble årets toppsøk på Google, altså det søket som økte mest.

I år er blant andre NRK, VG, TV 2 og Dagbladet egne valgomater, der NRK og VG har mulighet for å finne hver enkelt kommune. I år lanseres også en egen valgomat for klassetrinnene femte til tiende. Omkring 100 aviser rundt om i landet legger ut valgomaten, som lanseres mandag 26. august, og den kommer også på nettsiden www.barnasvalg.no.

Aardal tror det mest sårbare i valgomatene er utvalget av spørsmål og vektingen av dem.

– For eksempel balansen mellom spørsmål om miljø, sysselsetting og innvandring, sier Aardal.

Han minner om at det er greit å ha litt sunn skepsis når man tar en valgomat

– Det kan godt være at man får spørsmål som ikke er viktige for deg personlig, sier Aardal.

(©NTB)