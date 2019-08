Manshaus sier ja til observasjon, men ikke til avhør

NTB Innenriks

– Philip Manshaus har meddelt oss at han på det nåværende tidspunkt ikke lenger ønsker å møte i politiavhør. Han er imidlertid villig til å medvirke til en prejudisiell observasjon, opplyser Fries i en epost.

Etter planen skulle 21-åringen avhøres onsdag ettermiddag. Det er foreløpig uklart hvordan politiet stiller seg til ettermiddagens utvikling.

Manshaus er siktet for terror etter at han lørdag 10. august tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Sist mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

– Ønsker ikke å forklare seg

Han erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren, men nekter straffskyld. Fries bekrefter overfor NTB mandag at dette fortsatt er situasjonen.

Ifølge advokaten var klienten hennes samarbeidsvillig under avhøret sist fredag. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han ombestemte seg på ettermiddagen torsdag 15. august.

– Det var egentlig planen at han skulle avhøres på nytt onsdag ettermiddag, men så har han meddelt til oss at han ikke ønsker å forklare seg til politiet på det nåværende tidspunkt, sier advokat Unni Fries til NTB.

Judisiell observasjon

Forsvareren opplyser at den prejudisielle observasjonen vil finne sted på Politihuset i Oslo i løpet av uken.

Observasjonen blir foretatt av en politilege med psykiatrisk kompetanse som kan avklare om det skal settes inn ressurser for å gjøre en full judisiell observasjon.

– Det er veldig få drapssaker hvor dette ikke blir gjort, sier Fries.

Hun legger til at det vil overraske henne om det ikke vil bli en full observasjon i en sak som dette, særlig med tanke på at domstolen uansett vil ønske å ha dette utredet.