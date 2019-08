NTB Innenriks

I Venstre skal det ifølge TV 2 ikke være noe hastverk knyttet til å få en løsning på striden om bompenger.

Frps landsstyre sluttet seg søndag til et forslag til enighet mellom regjeringspartiene i bompengesaken. Men TV 2 får opplyst fra ikke navngitte kilder at Venstre-lederen ikke står bak avtaleforslaget slik det er blitt presentert for Frps landsstyremøte.