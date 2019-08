Norges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter

NTB Innenriks

Treet markerer Norges nye tregrense. Ifølge seniorrådgiver Oskar Puschmann ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er treet et farevarsel for det biologiske mangfoldet.

– Mange fugler og dyr har tilpasset seg forholdene som var her. Når det gror igjen, finner de ikke tilbake til leveområdene sine, sier han til kanalen.

Den høyestvoksende fjellbjørka og flere trær som vokser høyt over havet i fremtiden, kan også forsterke klimaendringene, ifølge forsker Anders Bryn ved Universitetet i Oslo.

– Når det kommer skog i fjellet reflekteres mindre sollys som gjør at temperaturen stiger, forklarer sier han.

Tregrensen blir i stor grad bestemt av klimatiske vekstforhold og temperatur. Grensen stiger i de høyeste fjellområdene og synker mot havet. Tregrensa i Norge er høyest i Jotunheimen.

De ulike tresortene har forskjellige varmekrav. I Skandinavia er det fjellbjørk, rogn, furu og gran som er de mest hardføre.

