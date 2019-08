Jensen: – Avtalen er et steg i riktig retning

NTB Innenriks

Jensen kommenterte forslaget til avtale mellom de fire regjeringspartiene etter landsstyremøtet søndag.

Ifølge Jensen vil avtaleforslaget også innebære at statens bidrag til kollektivsatsingen vil øke.

– Avtalen er et steg i riktig retning, selv om vi selvfølgelig skulle gått enda lenger, sa Jensen.

Hun bekreftet også at Venstre så langt ikke ser ut til være enig i hele innholdet i forslaget.

Det er i tråd med opplysninger TV 2 får fra ikke navngitte kilder. De sier at Venstre-leder Trine Skei Grande har opplyst at hun ikke står bak avtaleforslaget slik det er blitt presentert for Frps landsstyremøte. Venstres stortingsrepresentant Abid Raja bekrefter overfor NRK at Venstre sier nei til bompengeskissen.

Jensen mener det nå er opp til Venstre å finne ut hvordan de skal forholde seg til avtaleforslaget – og at statsminister Erna Solberg (H) må avklare situasjonen hvis det ikke er mulig å bli enige.

Så langt er ikke hele innholdet i avtaleforslaget kjent. Ifølge Jensen vil forslaget innebære lavere bompengebelastning både i distriktene og byene.

