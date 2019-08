Gutt (10) skadd i båtulykke i Nordland

NTB Innenriks

– Gutten har moderate skader og ligger til observasjon på sykehuset inntil videre, sier kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NTB.

Gutten var om bord i båten sammen med en annen ti år gammel gutt og en mann i 50-årene. De to ble brakt til sykehuset i Narvik med lettere skader.

– Båten hadde ganske stor fart da den traff et skjær. Båten har overbygg, så det har vært mye å treffe i sammenstøtet, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Båten har store skader i baugen og skroget.

Politiet var på sykehuset i Narvik søndag kveld for å gjennomføre et avhør av føreren av båten for å få klarhet i hvorfor båten traff skjæret.

Politiet mistenker ikke at føreren var ruspåvirket.

Politiet ble varslet om hendelsen søndag klokken 16.50.

