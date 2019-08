Vinstra-siktet varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

Det skriver VG.

Mannen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 60-årene ble funnet død i et boligkompleks på Vinstra torsdag kveld.

Den siktede samtykket til varetektsfengsling i fire uker, opplyser forsvareren hans, advokat Kåre Lund, til VG. Siktede var ikke til stede under fengslingsmøtet på Hamar lørdag.

Mannen i 30-årene er blitt forsøkt avhørt, men har så langt ikke avgitt forklaring. Til VG og Gudbrandsdølen Dagningen opplyste Lund tidligere at den siktede foreløpig ikke har vært i form til å la seg avhøre.

Ifølge forsvareren er det uvisst når et avhør vil finne sted.

– Det er ennå ikke avgjort. Vi kommer til å holde kontakten gjennom helgen, sier Lund til Gudbrandsdølen Dagningen.

Politiet har vært tilbakeholdne med opplysninger i saken. De vil ikke si om det er funnet våpen på åstedet, eller om mannen i 60-årene var et tilfeldig offer. På en pressekonferanse fredag opplyste lensmann Jon Reidar Gaarder at den siktede og avdøde har bodd ved siden av hverandre i en årrekke, men han ville ikke kommentere om det var en relasjon mellom de to.

