Politiet brukte 15 minutter til moskeen i Bærum

Politiet mottok den første meldingen om angrepet på moskeen klokka 16.07 lørdag for en uke siden. På grunn av kommunikasjonsproblemer med innringer gikk det fem minutter før det ble gitt ordre om raskest mulig utrykning.

Ifølge Aftenposten ankom den første politibilen fra Lommedalen klokka 16.27 – et kvarter etter at oppdraget var gitt «prioritet 1», og 20 minutter etter at første melding ble mottatt.

– Første patrulje som ble sendt til stedet var på vei til et annet oppdrag i Lommedalen og ble omprioritert til dette oppdraget. På grunn av veiarbeid tok det noe lengre tid til de var på stedet, sier fungerende leder for felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt Gunn Anita Bjørnbakk til avisen.

Politistasjonen i Sandvika ligger seks kilometer unna moskeen, og Bjørnbakk sier til avisen at «de gjerne skulle sett at responstiden på dette aktuelle oppgradert hadde vært kortere».

Under en pressekonferanse på politihuset mandag forklarte visepolitimester Bjørn Vandvik til NTB at responstiden skyldtes kommunikasjonsproblemer og manglende simkort hos innringer. Ifølge Vandvik hadde operatørene problemer med å oppfatte hva som ble sagt, samt kartlegge hvor det ble ringt fra.

Til Aftenposten sier politiet at dette forklarer fire minutter av forsinkelsen, mens de resterende skyldes andre forhold som veiproblemene i Lommedalen, og at patruljen som kom fra Oslo kort tid i forveien hadde avsluttet et planlagt oppdrag i Oslo sentrum.

Avisen skriver videre at Oslopolitiet brukte lengre tid på å kjøre til moskeen i Bærum enn politiet i Hønefoss brukte til Utøya brygge under den sterkt kritiserte politiaksjonen 22. juli 2011.

