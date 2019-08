Petter Vennerød vant Amandakomiteens ærespris

NTB Innenriks

Han er kjent for blant annet «Hvem har bestemt?», «Adjø solidaritet» og sitt samarbeid med Svend Wam i duoen «Wam og Vennerød».

– Det å stå her og skulle motta en pris, det hadde jeg aldri drømt om, sa Vennerød da han tok imot prisen.

– Det er en kjempeære. Og på toppen av det hele er det en ærespris. Tenk det.

Prisen ble utdelt av kulturminister Trine Skei Grande (V).

I juryens begrunnelse heter det at Vennerød har bidratt til å bryte grenser i norsk film, og at han sammen med sin faste regissørmaker, nå avdøde Svend Wam, er blitt et begrep i norsk film.

– Tusen takk for de gode historiene, sa Skei Grande.

– For meg, som et barn av åttitallet, er dette aldeles fantastisk å få lov til å si: Vinneren av Amandakomiteens ærespris 2019 er selvsagt Petter Vennerød, sa statsråden.