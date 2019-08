Omfattende leteaksjon etter 10-åring i Bø

NTB Innenriks

– Vi vet ikke akkurat når har forlot hjemmet sitt, men det skal ha vært før klokken 17, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 1.15.

Ifølge Fjeld er ikke gutten sett siden han var på besøk hos en kamerat, men de har indikasjoner på at han kan har vært en tur hjemom før han ble meldt savnet.

– Vi tar utgangspunkt i at hjemmet hans er det siste sikre stedet og søker i området der, sier Fjeld.

Gutten er mørkhudet, med afrikansk utseende, har kort mørkt hår og er rundt 155 centimeter høy. Han er trolig iført en grønn shorts og en mørkeblå genser.

– Guttens unge alder gjør oss bekymret. Men det er ingenting som tyder på at det skal ha tilstøtt han noe eller at han har vært utsatt for noe, sier Fjeld.

Røde Kors og Norske Redningshunder bistår i søket, som startet like før klokken 1.

