Offshore-flygninger i nord stanset på grunn av russisk øvelse

NTB Innenriks

Kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor bekrefter at militærøvelsen er årsaken til at helikoptrene ikke flyr, ifølge Brønnøysunds Avis.

– De som skulle flys ut, har fått beskjed om dette. Flygingene lørdag settes i utgangspunktet opp som planlagt, men vi må forholde oss til operatøren og se om de lar seg gjennomføre, sier Eek.

Brønnøysund

Alle avganger og ankomster fra Brønnøysund Lufthavn i Nordland er innstilt fredag, ifølge heliport.no.

Avinor har sendt beskjed til helikopterselskapene om den russiske øvingsaktiviteten, opplyser pressetalsmann Lasse Vangstein.

– Den inneholdt også kontaktinformasjon til forsvaret. På grunnlag av dette har operatørene selv besluttet å innstille flygingene, det er ikke en beslutning vi har tatt, presiserer han.

Skarpe øvelser

Ifølge Aldrimer.no innebærer et slikt varsel at det innenfor disse sonene kan foregå skarpe missil- og skyteøvelser.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier at Forsvaret har fulgt med på den russiske flåteøvelsen og har så langt ikke registrert skarpskyting i disse områdene.

Russland varslet 6. august at de onsdag, torsdag og fredag denne uken vil etablere fire store øvingsområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms. Ett av områdene befinner seg rett vest for Mo i Rana og de tre andre utenfor for Andøya.

(©NTB)