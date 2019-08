MDG sikter mot 15 prosent i Oslo

NTB Innenriks

– Miljøpartiet De Grønne har i noen målinger doblet seg i Oslo. Det er veldig gledelig at folk vil ha mer miljøpolitikk i Oslo. Samtidig ser vi at det er veldig jevnt mellom blokkene. Derfor blir dette et viktig valg der hver stemme teller, sier Berg til NTB.

Ved forrige valg var målet en oppslutning på 10 prosent i Oslo. Nå er målet oppjustert til 15 prosent, forteller hun.

– Vi er veldig mange som står på, sier miljø- og samferdselsbyråden.

Meningsmålinger tyder på at målet kan være innenfor rekkevidde for MDG, som nå venter spent på fire nye Oslo-målinger som ventes å bli offentliggjort de kommende dagene.

I en måling gjort av Sentio for Klassekampen i juni fikk MDG 13,7 prosent i Oslo.

