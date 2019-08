Sophie Elise spilte død i fontene i Arendal

NTB Innenriks

«Hva er det vi gjør? Planeten vår dør» og «Bli med i opprøret» sto det på bannerne som dannet bakteppet for aksjonen, som ble heftig filmet og fotografert av forbipasserende.

– Dette var en form for gateteater, der vi symbolsk la oss ned som døde for å vise hva som er i ferd med å skje, sier en aksjonistene, Even Tømte, til NTB.

– Tatt godt imot

Et 20-talls aktivister deltok i aksjonen, blant dem kjendisbloggeren Sophie Elise Isachsen, som har deltatt i en rekke TV-programmer og gitt ut bok. Hun er også omstridt for sine uttalelser, blant annet om utseende.

På sin egen blogg skriver hun blant annet at «for meg er det viktig at politikerne bryr seg om miljø og tar dette på alvor. Det betyr også å ta avgjørelser som er upopulære blant folket».

Ifølge Tømte var mange ungdommer til stede under aksjonen.

– Mange reagerte med nysgjerrighet og applauderte. Det virket som om dette ble tatt godt imot, sier han.

Et øyenvitne forteller at gruppa kom gående bortover mot torvet i Arendal mens de sang stille og rolig. På plassen midt i sentrum av byen gikk flere av dem ut i fontenen og la seg stille ned, mens en av aktivistene ropte ut budskapet gjennom en megafon.

Internasjonal gruppe

Extinction Rebellion er en internasjonal gruppe som krever at myndighetene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.

Mandag ble 14 personer fra organisasjonen stoppet og bortvist av politiet i forbindelse med Arendalsuka, men det hindret dem ikke i å gjennomføre torsdagens aksjon.

– Vi meldte fra kort tid i forkant, sier Tømte.

– Vi hadde ingen intensjoner om å forstyrre, men ville gjennomføre et fredelig gateteater.

(©NTB)