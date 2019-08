Philip Manshaus avhøres en av de nærmeste dagene

NTB Innenriks

Manshaus har til nå benyttet seg av retten til ikke å avgi forklaring, og han har også motsatt seg å bli observert av rettspsykiater. Men torsdag kveld opplyser hans forsvarer Unni Fries til NTB at 21-åringen likevel ønsker å forsvare seg.

Fries opplyser videre at politiet er varslet om Manshaus' avgjørelse.

– Vi har meddelt dette til politiet i kveld. Nå er det snakk om å finne et passende tidspunkt for når det skal skje, sier Fries til NTB.

Ønsker forsvarer til stede

Hun vil ikke kommentere videre hva som ligger bak beslutningen, men sier at de nå strekker seg langt for å kunne møte i avhør.

– Han ønsker forsvarer til stede i avhør, så vi har kommet med rause tidsrammer.

Politiet opplyser i en pressemelding at Manshaus vil bli avhørt i nær fremtid.

– Politiet er kjent med at siktede ønsker å forklare seg. Det blir ikke avhør i kveld, men en av de nærmeste dagene, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i en pressemelding.

Omfattende etterforskning

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17). Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Han erkjenner ikke straffskyld.

Rundt 50 politifolk etterforsker drapet på Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen hvor Manshaus lørdag gikk inn og løsnet skudd.

Politiet har avhørt samtlige av 21-åringens familiemedlemmer, flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, men den terror- og drapssiktede mannen fra Bærum har foreløpig ikke forklart seg for politiet.