Passasjerfly nødlandet på Sola flyplass – utagerende mann pågrepet

Norsk politi fikk klokken 9.44 melding om at en mann forsøkte å ta seg inn i cockpiten på Wizzair-flyet. Det var på vei fra Budapest i Ungarn til Reykjavik på Island med 200 passasjerer om bord.

Personer om bord i flyet fikk raskt kontroll på mannen, og passasjerflyet landet på Sola like etter klokken 10. Mannen er islandsk statsborger, og ifølge politiet er hendelsen trolig rusrelatert. Politiet jobber videre med saken.

– Mannen har foreløpig opplyst til politiet at han hadde tatt medisiner og ikke husker noe fra hendelsen. Han vil bli fremstilt for lege, og det vil deretter bli vurdert hva som skjer videre, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet understreker at det ikke er noe som tyder på at hendelsen var et forsøk på flykapring.

