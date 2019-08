Flest bekymret for skoleveien på Vestlandet og i Nord-Norge

NTB Innenriks

På landbasis mener 27 prosent at skoleveiene er utrygge, viser NAFs trafikantbarometer.

I vestlandsfylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane svarer 37 prosent det samme. I de tre nordlige fylkene Finnmark, Troms og Nordland svarer 35 prosent at de opplever skoleveiene som utrygge.

– Vi ser at folk i de mest spredtbygde strøkene i undersøkelsen er minst fornøyd med sikkerheten på skoleveiene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Flere gang- og sykkelveier, bedre vintervedlikehold og mer fortau og veibelysning trekkes fram som viktige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Fylkene Trøndelag og Rogaland kommer best ut i undersøkelsen. Her mener i underkant av 20 prosent at skoleveiene er utrygge.

