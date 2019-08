To menn siktet for bortføring av 14-åring etter bilkapring

NTB Innenriks

Politiet jobber nå med å finne ut hva som har skjedd i de fem timene før bilen med de to ble stanset.

– Vi har indikasjoner på at det kan ha skjedd alvorlige hendelser, nå må vi finne ut hva som har foregått, sa politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til NTB tirsdag kveld.

Samtidig sier Svorstøl til NRK Dagsnytt at gutten fremstår som fysisk uskadd. Ifølge Drammen Live 24 ble gutten funnet i godt behold i Oslo noen timer før mennene ble pågrepet.

Fremsto ruset

Hendelsen skjedde like før klokken 12 tirsdag.

En av guttens foresatte skal ha vært inne i et forretningslokale ved Bragerhagen i Drammen. Gutten ventet i bilen.

– Da den foresatte kom tilbake, var både bilen og gutten borte, opplyste Svorstøl.

Politiet ble varslet av guttens foresatte.

Nær fem timer senere, klokken 16.45, ble bilen stanset i Bjørkesvingen på Tranby i Lier, nabokommunen til Drammen.

Ifølge DRM24 fremsto de to mennene som ruset, og det var store skader på bilens høyre side. Politiet mener årsaken er at de tidligere på dagen har kjørt i et autovern.

Kobles til annen bilkapring

Motivet til mennene er ikke kjent.

– Vi vet ikke om dette var for å ta med seg gutten, eller om det var et biltyveri som har gått feil, sa politiadvokat Svorstøl til NTB tirsdag kveld.

Saken ses i sammenheng med flere alvorlige hendelser, og siktelsen mot mennene kan bli utvidet, opplyser Sørøst politidistrikt.

Til DRM24 bekrefter politiet at en av mennene kan knyttes til en bilkapring på Gulskogen i Drammen lørdag kveld.

Trolig tilfeldig offer

Politiet vet ikke hvor mennene og gutten har befunnet seg i timene før de ble stanset.

– Inntil en halvtime før de ble stanset, visste vi ikke hvor bilen var, sa Svorstøl til NTB.

Ifølge henne er gutten trolig et tilfeldig offer.

– Så vidt vi vet er det ingen relasjon mellom gutten og mennene.

De siktede er to menn i begynnelsen av 30-årene fra østlandsområdet. En av dem har vært straffet tidligere, og begge to er kjent for politiet fra før, ifølge Svorstøl.

Bistand fra Oslo

Sørøst politidistrikt fikk bistand fra oslopolitiet i saken.

Like før klokken 16.30 ble Oslo politidistrikt varslet om at noen hadde stukket fra drivstoffregningen fra en bensinstasjon i Stabekk i Bærum.

– Da fikk vi los på bilen ved hjelp fra Oslo. Bilen ble så stanset i Tranby av patruljer fra begge politidistriktene, opplyste Svorstøl tirsdag.

Verken mennene eller gutten er avhørt ennå. Trolig skjer dette onsdag. Politiet tror ikke det er flere involverte i saken.