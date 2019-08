Oslo tingrett vil løslate Krekars meddømte

NTB Innenriks

Ifølge NRK er aktoratet redd for at mannen, som er i 40-årene, skal stikke av.

Det ble også holdt fengslingsmøte for mulla Krekar onsdag. Han er varetektsfengslet i åtte nye uker, har Oslo tingrett bestemt. Det er i tråd med det påtalemyndigheten ba om. Retten mener det fortsatt er fare for at Krekar kan stikke av.

Mandag ble det kjent at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen i 40-årene.

Mannen ble pågrepet umiddelbart etterpå. Han ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Tidligere i sommer ble det kjent at Buskerud-mannen hadde fått innvilget statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia. I rettssaken i juli i år ble mannen dømt til sju år og seks måneder i fengsel.

Utlendingsdirektoratet (UDI) kjente ikke til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap, og saken ble derfor ikke oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse. Mannen opplyste heller ikke selv om dette da han søkte om statsborgerskap, understreker departementet.

Ifølge VG har mannen barn som alle er født i Norge. Etter tilbakekallingen har mannen nå kun irakisk statsborgerskap, skriver avisa.