Moskeer vurderer ytterligere sikkerhetstiltak etter skytingen

NTB Innenriks

Onsdag ettermiddag ble det klart at Politidirektoratet opprettholder økt tilstedeværelse og bevæpning i forbindelse med større muslimske arrangementer ut neste uke.

Informasjonsansvarlig Waheed Ahmed ved terrorrammede Al-Noor Islamic Centre i Bærum sier at fredagsbønnen denne uka ikke vil bli holdt i menighetens lokaler. Det er foreløpig ikke klart hvor bønnen skal holdes, men det vil bli iverksatt ekstra sikkerhetstiltak.

Ahmed er glad for at politiet har forlenget perioden med økt tilstedeværelse og bevæpning.

Vurderer flere sikkerhetstiltak

Hoveddøren til moskeen på Skui i Bærum var låst med kodelås da Philip Manshaus gikk til angrep lørdag. Det var et av sikkerhetstiltakene moskeen innførte etter terrorangrepet på New Zealand i vår.

Ahmed sier at menigheten fremdeles er preget av det som skjedde lørdag, og at de venter å kunne bruke moskeen som normalt igjen fra neste uke. Menigheten vurderer nå å innføre flere sikkerhetstiltak.

– Vi er i dialog med politiet om dette. Det blir ikke noen drastiske tiltak, men noen enkle, synlige tiltak, sier han.

Oppgraderer overvåkingskameraer

Politidirektoratet ba etter moskéskytingen politidistriktene om å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id. Det er dette oppdraget som nå er forlenget.

Samfunnskontakt Arshad Jamil for Islamic Cultural Centres (ICC) moské på Grønland i Oslo sier at medlemmene av moskeen har vært glade og lettet over hvordan justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte seg allerede på lørdag om skytingen, og at det ga en stor trygghetsfølelse.

Jamil sier at moskeen trolig vil oppgradere overvåkingskameraene etter angrepet. Han forklarer at de hele tiden gjør sikkerhetsvurderinger.

Vurderer kodelås

Vanligvis samler ca. 1.200 personer seg til fredagsbønn i moskeen på Grønland. Denne fredagen vil litt flere vektere være til stede, opplyser Jamil. Han sier det er krevende at moskeen er så stor, og ligger så sentralt i Oslo.

– Vi gjør det vi kan for å sikre oss, men man kan ikke være naiv eller dum heller. Nå har dette skjedd i Norge, og dermed ser ting litt annerledes ut, sier han til NTB.

Moskeen på Grønland er hovedstadens nest største med rundt 4.500 medlemmer. Tidligere har det vært vurdert å installere et kodelås- eller kortsystem for adgangsstyring i moskeen, slik de har i Bærum, men det har foreløpig ikke blitt noe av hovedsakelig på grunn av økonomi.

– Nå vurderes dette på nytt, siden det ser ut til å ha vært med på å redde liv i Bærum.

Skjerper rutinene

Sekretær Faisal Suhail i Nordens største moské, Amadiyya-moskeen på Furuset i Oslo, sier at moskeen i forbindelse med fredagsbønnen vil skjerpe sikkerhetsrutinene ytterligere etter angrepet i Bærum.

– Vi har egentlig hatt et strengt sikkerhetsregime hele tiden, men vi følger med på det som skjer og tar våre forholdsregler, sier Suhail til NTB.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan moskeen med rundt 2.000 medlemmer vil skjerpe sikkerheten som han beskriver at allerede er høy, med blant annet skanning av alle som kommer inn i bygget. Sekretæren sier at medlemmene er fornøyd med at politiet har forlenget perioden med ekstra sikkerhet.