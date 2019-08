Siv Jensen mener flyskam er «sosialisme i nye klær»

NTB Innenriks

– Det siste nå er at vi skal føle skam. Vi skal skamme oss for å bruke bilen. Vi skal skamme oss for å spise kjøtt. Vi skal skamme oss for å ta fly på ferietur. Vi skal skamme oss for oljeeventyret. Vi skal skamme oss i hverdagen vår, sa Jensen da hun holdt partilederforedrag på Litteraturhuset tirsdag.

Hun fortsatte:

– Dette er sosialisme i nye klær. En kollektiv følelsestvang ment til å styre våre valg. Denne skammen er venstresidens forsøk på å påtvinge oss en ny jantelov på folks vanlige liv og levemåte, sa Jensen.

Hun slo fast at skam aldri har løst noen problemer og sa at det ikke er skam som gjør biler mer miljøvennlige eller at fly bruker mindre drivstoff enn før.

– Det er fordelene som gjør at folk endrer valgene sine. Når teknologien har kommet og vist seg nyttig i folks hverdag, har folk valgt elbil. Når vi reduserte avgiftene, har flere fått råd til en miljøvennlig bil, sa hun.

